Сегодня: Понедельник, 03 Апреля    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Кинокайф Возмущены и требуют опровержения Вейдерсы из неопрена Рядом с домом Суперхиты мясных продуктов Аренда День открытых дверей ФВТЭ Черное молоко Конкурс на звание лучшей Лучшая интерьерная печать в Пскове
Открытие мотосезона в Псковской области состоится 9 апреля

Открытие мотосезона в Псковской области состоится 9 апреля

9 апреля на трассе в Ваулиных Горах Псковского района состоится открытие мотоциклетного сезона в Псковской области - первый этап чемпионата и первенства Псковской области по мотокроссу,...9



«Псков-747» сыграет сегодня дома с московским «Строгино»

03.04.2017 11:02 ПЛН, Псков

В матче 17-го тура первенства России сегодня, 3 апреля, «Псков-747» сыграет дома против московского ФК «Строгино». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в клубе, эта встреча должна была состояться в прошлом году, но из-за погодных условий перенесена с 11 ноября.
 
 
Матч будет первым после пятимесячного перерыва. Впереди псковских футболистов ждут 10 туров первенства ПФЛ группы «Запад». ФК «Строгино» четвертый сезон выступает в профессиональном футболе и в настоящее время обладает самым молодым составом в ПФЛ.
 
Как отмечают специалисты, задача команды - показывать «добротный» футбол, чтобы ребята, пройдя спортивную школу «Строгино», могли совершить переход во взрослый футбол и закрепиться среди профессионалов.
 
Отметим, что в команде в декабре 2016 года поменялся главный тренер. На смену Владимиру Щербаку, возглавлявшему строгинский коллектив на протяжении трех последних лет и приведший желто-синих к самому большому успеху в истории «Строгино» - бронзовым медалям сезона-2013/14 годов, пришел Алексей Шерстнев.
 
Начало поединка 3 апреля в 14.00 на стадионе «747».

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 5 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Ваше отношение к митингам оппозиции?














Loading...


Голосование

Ваше отношение к митингам оппозиции?














Календарь

«« 2017 г.
«« апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30