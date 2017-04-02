«Псков-747» сыграет сегодня дома с московским «Строгино»

В матче 17-го тура первенства России сегодня, 3 апреля, «Псков-747» сыграет дома против московского ФК «Строгино». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в клубе, эта встреча должна была состояться в прошлом году, но из-за погодных условий перенесена с 11 ноября.

Матч будет первым после пятимесячного перерыва. Впереди псковских футболистов ждут 10 туров первенства ПФЛ группы «Запад». ФК «Строгино» четвертый сезон выступает в профессиональном футболе и в настоящее время обладает самым молодым составом в ПФЛ.

Как отмечают специалисты, задача команды - показывать «добротный» футбол, чтобы ребята, пройдя спортивную школу «Строгино», могли совершить переход во взрослый футбол и закрепиться среди профессионалов.

Отметим, что в команде в декабре 2016 года поменялся главный тренер. На смену Владимиру Щербаку, возглавлявшему строгинский коллектив на протяжении трех последних лет и приведший желто-синих к самому большому успеху в истории «Строгино» - бронзовым медалям сезона-2013/14 годов, пришел Алексей Шерстнев.

Начало поединка 3 апреля в 14.00 на стадионе «747».

Источник: Псковская Лента Новостей