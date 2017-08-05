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«Барсы» завоевали «Кубок Маргелова»

06.08.2017 14:51 ПЛН, Псков

Команда администрации Псковской области «Барсы» заняла первое место по итогам турнира по хоккею с шайбой среди любительских клубов. Соревнования прошли в Ледовом дворце Пскова 5-6 августа.

На снимке: хоккеист команды "Барсы", вице-губернатор Псковской области Максим Жаворонков. Фото: пресс-служба администрации региона

Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в решающем поединке хозяева льда победили хоккеистов «Стали» (Санкт-Петербург). Счет поединка — 4:1.

Петербуржцы заняли второе место. На третьей позиции - хоккеисты клуба "ВДВ-Купол". Отметим, что все три команды набрали по 9 очков. 

Напомним, традиционный турнир в Пскове посвящен памяти Героя Советского Союза, гвардии генерал-майора, основателя ВДВ Василия Маргелова.

Источник: Псковская Лента Новостей



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