Псковский гребец Павел Сорин: Наша конечная цель - Олимпийские игры в Токио

Чемпион России и Европы, мастер спорта международного класса по гребле Павел Сорин вошел в десятку сильнейших на чемпионате мира по академической гребле в США. Мужская парная четверка, в составе которой выступил спортсмен, заняла 10-е место. О том, как прошли соревнования, он рассказал на встрече с журналистами 11 октября.

- Павел, расскажите, как прошел для вас сезон?

- В целом сезон был один из самых продолжительных: начался в конце апреля, последний старт был в США - чемпионат мира - с 24 сентября по 3 октября. Конечно, стоит отметить, что классное место было подобрано для проведения чемпионата, очень хороший климат, канал, инфраструктура.

- Чем запомнились соревнования?

- Обычно канал, на котором походят соревнования, никем не оживлен, а здесь плавали крокодилы и аллигаторы. Прямо во время заездов проплывали мимо аллигаторы. Это странно.

- Как в целом оцениваете результат?

- В целом гонки прошли для нас очень успешно. Наша команда была на всем чемпионате мира самая молодая. Средний возраст - 20 лет. Практически юниорская команда. Выступали с более взрослыми, опытными спортсменами. 10-е место - это для нас успех. Конечная цель - Олимпийские игры в Токио. Думаю, мы ее добьемся.

- То есть задачи показать более высокий результат не стояло?

- Были задачи - попасть в первый финал: с 1-го по 6-е место. Но не получилось. Финал был очень сложный, но мы показали все, что могли.

- Началась ли подготовка к Олимпиаде в Японии?

- Подготовки к Олимпиаде пока нет, еще будут определяться составы. Если мы сумеем себя зарекомендовать в следующем году, то, возможно, наш состав останется, и мы начнем подготовку к Олимпиаде.

- Где будете тренироваться зимой?

- Зимняя подготовка пройдет в Азербайджане. Там достаточно теплый климат, что позволит проводить тренировку на воде. Далее все будет зависеть от сезона, от показанных результатов и т. д. Сейчас мы готовимся не к Олимпиаде, а к следующему чемпионату мира, который пройдет в Болгарии.

Источник: Псковская Лента Новостей