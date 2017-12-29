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В хоккейном международном турнире в Пскове победу одержал ХК «Раубичи»

29.12.2017 17:45 ПЛН, Псков

Подведены итоги открытого первенства Псковской области по хоккею среди юношей 2005 года рождения. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, турнир проходил на площадке псковского Ледового дворца и собрал шесть команд. Псков представлял хоккейный клуб «Торнадо», а также участвовали петербургские команды «Бульдоги» и «Юность», московский ХК «Синяя птица», минский ХК «Раубичи» и кингисеппский «Ямбург».

В результате трехдневных баталий, места распределились следующим образом:

1 место – ХК «Раубичи» Минск;

2 место – ХК«Бульдоги» Санкт-Петербург;

3 место – ХК«Синяя птица» Москва;

4 место – ХК «Торнадо» Псков;

5 место – ХК «Ямбург» Кингисепп;

6 место – ХК «Юность» Санкт-Петербург.

Были вручены и персональные награды особо отличившимся игрокам. Призы из рук председателя федерации хоккея Псковской области Игоря Бортникова получили: «лучший бомбардир» - Егор Грибков (Торнадо), «лучший вратарь» - Никита Лядник (Раубичи), «лучший защитник» - Константин Хлестунов (Бульдоги), «лучший нападающий» - Глеб Степанов (Синяя птица), «лучшие игроки команды» - Максим Вялья (Ямбург) и Даниил Михлин (Юность).

Источник: Псковская Лента Новостей



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