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Спорт

Новый клуб для занятий бойцовскими видами спорта открылся в Пскове

14.01.2018 19:32|ПсковКомментариев: 3

Сегодня, 14 января, в Пскове открылся новый клуб для занятий бойцовскими видами спорта, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ г. Пскова. В церемонии открытия приняли участие вице-спикер Псковского областного собрания депутатов Виктор Остренко, председатель Государственного комитета по спорту Псковской области Иван Штылин, глава Пскова Иван Цецерский и президент Псковского областного отделения Федерации ММА Аркадий Мурылев.

 «Это долгожданное и по-настоящему праздничное событие. Псковские спортсмены получили современную, удобную площадку для тренировок, обучения и проведения соревнований самого высокого класса», - отметил заместитель Псковского областного собрания депутатов Виктор Остренко.

«Именно такие комплексы, как этот, должны объединять всех, кто любит спорт и стремится покорять спортивные вершины», - подчеркнул Иван Штылин.

«В нашем городе появился новый спортивный клуб, который будет способствовать развитию спорта и здорового образа жизни в нашем городе, - отметил глава Пскова Иван Цецерский. - Искренне желаю всем спортсменам совершенствовать свое мастерство, добиваться побед, прославлять спорт и наш город. Искренне верю, что мы будем ещё чаще видеть псковских спортсменов на международных спортивных аренах». Глава Пскова также поблагодарил всех тех, кто принимал участие в реализации проекта.

В рамках мероприятия были проведены показательные бои по правилам профессионального панкратиона.
Отметим, в новом клубе открыты для занятий пять спортивных площадок для занятия такими бойцовскими видами спорта как тайский бокс, Кудо, грэпплинга и спортивной борьбой.

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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