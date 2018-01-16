Спорт

Великолукский спортсмен завоевал «серебро» чемпионата и первенства СЗФО по легкой атлетике

13 января в Ярославском легкоатлетическом манеже проходил чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа по легкой атлетике (в закрытом помещении). Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Великолукской государственной академии физической культуры и спорта, сильнейшие спортсмены Великолукской академии физической культуры и спорта представляли сборную команду Псковской области.

Соревнования проводились в Ярославле в пятый раз. В минувшие выходные 550 спортсменов из всех регионов Северо-Запада, а также с разрешения Всероссийской федерации легкой атлетики, из трех регионов Центрального федерального округа (Ярославская, Ивановская и Костромская области) приехали побороться за звание лучшего.

В упорнейшей борьбе на дистанциях 400 и 800 метров 2 место занял Сергей Артамонов, кандидат в мастера спорта, студент 1 курса основной образовательной программы магистратуры направления «Спорт».

Все спортсмены показали достойные результаты и установили личные рекорды на дистанциях. Тренер команды - Валерий Ершов.