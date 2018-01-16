Спорт

В Пскове состоится юношеский хоккейный турнир на призы Олимпийского чемпиона Сергея Шепелева

2-3 февраля в Пскове пройдут два хоккейных турнира и матч с участием команды «Легенды хоккея». Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в течение двух дней состоится региональный финал хоккейного турнира «Золотая шайба» среди команд 2003-2004 года рождения на призы Олимпийского чемпиона Сергея Шепелева. В рамках этого мероприятия планируется мастер класс с участием «Легенд хоккея».

3 февраля, в субботу, также пройдет III Хоккейный турнир на Кубок Псковского землячества, где за трофей будут вести борьбу три сборные команды Пскова, Великих Лук и Печор возрастной категории «40+».

Кульминацией мероприятия станет хоккейный матч между командами «Легенды хоккея» - Сборная Псковской области. Команда «Легенды хоккея» будут укомплектована по-настоящему звездными игроками, в которую войдут олимпийские чемпионы и чемпионы мира по хоккею.

Ожидается, что в матче примут участие экс-губернаторы Псковской области Андрей Турчак и Владислав Туманов, бывшие заместители губернатора Псковской области Максим Жаворонков и Геннадий Безлобенко.