Спорт

«Супер фитнес» приглашает на неделю персонального тренинга с Богданом Смоленцевым

В клубе «Супер фитнес» пройдет неделя персонального тренинга с Богданом Смоленцевым. Как сообщили Псковской Ленте Новостей, только на этой неделе гости клуба смогут приобрести пакет из 5 или 10 персональных тренировок со скидкой 25%.

«Девушка, занимаясь в тренажерном зале, не может "перекачаться"», - заверил фитнес-тренер Богдан Смоленцев, подчеркнув, что с этим мифом он не раз встречался в своей практике.

«Главный гормон, который отвечает за рост и поддержание мышечной массы – тестостерон, которого в женском организме в десятки раз меньше, чем у мужчин. Поэтому девушки могут заниматься с тяжелыми весами: жать "сотку" лежа, приседать под 150 и при этом выглядеть подтянуто, спортивно, и весить далеко не 100 кг», - пояснил он, заверив, что при правильном подходе фигура у занимающейся в тренажерном зале девушки станет еще более привлекательной и женственной.

«Что касается ужасных фотографий соревнующихся девушек-бодибилдерш, здесь все просто. Дело в том, что большинство (если не все) спортсменов используют фармакологические препараты – стероиды. Так как конкуренция на сцене большая, само собой, нужно быть больше, рельефнее. Набрать такие сумасшедшие объемы и прорисовку, как правило, за достаточно недолгий срок (1-2 года), возможно только с применением препаратов», - продолжил Богдан Смоленцев.

Внимание: в продаже осталось всего 5 пакетов персональных тренировок! Забронировать их можно по телефону: 56-60-80.

Подробнее читайте также на сайте клуба «Супер фитнес»: http://pskov.fitness-super.ru/ и на официальной странице фитнес-клуба в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/super_fitness_pskov). Адрес клуба: Рижский пр., 16, тел: 56-60-80. Время работы: 07.00-23.00.