Псковский педкомплекс и Пустошка побеждают в областном финале турнира «Мини-футбол - в школу»

Подведены итоги третьего «заезда» областного финала Всероссийского проекта «Мини-футбол - в школу». Как сообщает корреспондент Псковской Ленте Новостей, в спортивном комплексе «Писковичи» соревновалась старшая возрастная группа - 14 команд юношей и девушек 2002-2003 годов рождения.
В турнире среди девушек сильнейшим оказался Псковский педкомплекс, второе место досталось СОШ Палкино, третье СОШ Бежаницы.
Индивидуальными призами были награждены: Ольга Молодцова (ППК) – «лучший бомбардир», Надежда Тиханова (ППК) – «лучший вратарь», Анна Аристова (ППК) – «лучший игрок».
1 место - МБОУ «ЦО «Псковский педагогический комплекс»
2 место - СОШ Палкино
3 место - СОШ Бежаницы
4 место - СОШ Красный город
5 место - СОШ №1Порхов
6 место - СОШ №1 Дедовичи
7 место - СОШ Новосокольники
У юношей первенствовал «Центр образования» из Пустошки, второе место заняли представители псковской СОШ№18, а третье – «Центр образования» из Опочки.
Индивидуальными призами были награждены: Олег Исаков (Гдов) – «лучший бомбардир», Кирилл Егоров (СОШ№18 Псков) – «лучший вратарь», Юрий Тафий (Пустошка) – «лучший игрок».
1 место - «Центр образования» Пустошка
2 место - СОШ№18 Псков
3 место - «Центр образования» Опочка
4 место - СОШ №2 Дедовичи
5 место - СОШ Гдов
6 место - СОШ Новосокольники
7 место - СОШ №2 Великие Луки
Псковский педкомплекс (девочки) и «Центр образования» Пустошка (юноши) будут защищать честь Псковской области на соревнования Северо-Западного федерального округа в Санкт-Петербурге.