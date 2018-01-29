В Псковской области стали чаще жениться

Кандидат в президенты России Григорий Явлинский два дня будет работать в Псковской области

Задолжавшего детям 200 тысяч рублей печерянина упекли за решетку

Где псковичи смогут подать заявления о включении в список избирателей по месту нахождения, рассказали в ТИКе

Псковский педкомплекс и Пустошка побеждают в областном финале турнира «Мини-футбол - в школу»

Псковская кадастровая палата напоминает о возможности получения сведений из ЕГРН

Хоккейный турнир на призы Сергея Шепелева пройдет в Пскове

В Пскове мужчина подозревается в фальсификации доказательств по гражданскому делу

Сопредседатели Псковского регионального штаба Владимира Путина встретятся с кандидатом

С 31 января начинается прием заявлений от избирателей, которые будут голосовать на выборах президента по месту своего нахождения

Верховный суд разъяснил, как без документов на недвижимость стать ее собственником