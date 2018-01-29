Хоккейный турнир на призы Сергея Шепелева пройдет в Пскове

2-3 февраля на льду псковского Ледового дворца состоится региональный финал хоккейного турнира «Золотая шайба» среди команд 2003-2004 года рождения на призы Олимпийского чемпиона Сергея Шепелева. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, за единственную путевку на Всероссийский финал поборются шесть юношеских региональных команд.
В рамках турнира будут организованы мастер-классы для юных хоккеистов с участием игроков команды «Легенды хоккея».
Календарь турнира:
2 февраля
10.15. «Родина» Псковский район – «Торнадо» Псков
11.30. «Экспресс» Великие Луки – «Рубеж» Печоры
12.30. Торжественное открытие турнира
13.00. «Псков» – «Родина» Псковский район
14.15. «Рубеж» Печоры – «Новоржев»
15.30. «Торнадо» Псков – «Псков»
16.45. «Новоржев» – «Экспресс» Великие Луки
3 февраля
08.15. Матч за 3-4 места
09.30. Финал
10.30. Торжественное награждение
10.45. Мастер-класс с участием представителей клуба «Легенды хоккея»