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Спорт

Хоккейный турнир на призы Сергея Шепелева пройдет в Пскове

30.01.2018 13:02|ПсковКомментариев: 1

2-3 февраля на льду псковского Ледового дворца состоится региональный финал хоккейного турнира «Золотая шайба» среди команд 2003-2004 года рождения на призы Олимпийского чемпиона Сергея Шепелева. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, за единственную путевку на Всероссийский финал поборются шесть юношеских региональных команд.

В рамках турнира будут организованы мастер-классы для юных хоккеистов с участием игроков команды «Легенды хоккея».

Календарь турнира:

2 февраля

10.15. «Родина» Псковский район – «Торнадо» Псков

11.30. «Экспресс» Великие Луки – «Рубеж» Печоры

12.30. Торжественное открытие турнира

13.00. «Псков» – «Родина» Псковский район

14.15. «Рубеж» Печоры – «Новоржев»

15.30. «Торнадо» Псков – «Псков»

16.45. «Новоржев» – «Экспресс» Великие Луки

3 февраля

08.15. Матч за 3-4 места

09.30. Финал

10.30. Торжественное награждение

10.45. Мастер-класс с участием представителей клуба «Легенды хоккея»

Теги: #хоккей
Источник: Псковская Лента Новостей
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