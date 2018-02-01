Спорт

Матч со звездами хоккея стартовал в Пскове

Хоккейный матч между сборной Псковской области и командой титулованных спортсменов «Легенды хоккея» стартовал в псковском ледовом дворце, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В состав олимпийской команды вошли чемпионы Владимир Мышкин, Владимир Лапшенков, Александр Коликов, Сергей Бабинов, Ирек Гимаев, Дмитрий Фролов, Вячеслав Анисин, Александр Голиков, Виктор Шалимов, Игорь Мишуков, Игорь Болдин, Евгений Давыдов, Сергей Светлов, Юрий Леонов, Сергей Шепелев. Тренер команды - Борис Михайлов.

Сборная Псковской области представлена самыми сильными игроками всех муниципалитетов Псковской области, также в составе команды бывший вице-губернатор Псковской области Максим Жаворонков, экс-губернатор Псковской области Владислав Туманов.

С приветственным словом к собравшимся обратился вице-губернатор Псковской области Николай Цветков. Он напомнил, что сегодня по всей Псковской области проходит большой патриотический праздник в честь 75-летия годовщины Сталинградской битвы. Предстоящий хоккейный матч он назвал апогеем большого праздника. «По приглашению врио губернатора Псковской области Михаила Юрьевича Ведерникова, при поддержке Федерации хоккея Псковской области сегодня в Псков прибыли легенды нашего хоккея, которые ковали честь и славу советского спорта в ледовых баталиях», - отметил он.

Экс-губернатор Псковской области, председатель Псковского землячества в Москве Владислав Туманов заявил: «Силен псковский характер и дух!».

Гимн России исполнил заслуженный артист России, представитель Псковского землячества в Москве Ян Осин.

Уже в первые минуты в псковские ворота олимпийскими чемпионами Сергеем Шепелевым и Сергеем Светловым были забиты две шайбы.

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