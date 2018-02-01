Спорт

Сборная России с Аленичевым вновь завоевала «Кубок легенд»

Сборная России вновь победила в традиционном турнире «Кубок легенд». В финале юбилейных, десятых по счету, соревнований наша команда уверенно обыграла португальцев. Счет встречи — 8:4.

Отметим, что капитаном российской сборной на этом турнире был один из самых титулованных футболистов страны, воспитанник великолукского футбола Дмитрий Аленичев.

Напомним, «Кубок легенд» - ежегодный турнир ветеранов (игроки старше 35 лет), который проводится с 2009 года. В соревнованиях участвует шесть команд. Победителем турнира неизменно становится сборная России.