Спорт

В Островском районе стартовали Всероссийские соревнования по биатлону на призы губернатора Псковской области

Всероссийские соревнования по биатлону на призы губернатора Псковской области (отборочные соревнования к первенству мира среди юниоров) стартовали на базе спортивно-оздоровительного центра «Юность» в Островском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, в них принимают участие сильнейшие биатлонисты России - юноши и девушки 1999-2000 годов рождения.

«Сегодня день заезда участников. Спортсмены приезжают из Москвы и Московской области, Рязани, Тюмени, республики Мордовии, Ханты-Мансийского автономного округа и других субъектов Российской Федерации. Всего ожидается около 100 человек. Ожидается, что Псковскую область представят трое спортсменов», - рассказал директор Центра подготовки спортсменов по лыжным гонкам и биатлону Сергей Волощук.

В рамках соревнований пройдут индивидуальные гонки среди юношей и девушек (7 февраля) и спринты (9 февраля). Официальные тренировки спортсменов состоятся 6 и 8 февраля. Завершится чемпионат 10 февраля эстафетой.

Напомним, из-за недостаточного естественного снежного покрова подготовка биатлонной трассы в СОЦ «Юность» велась с помощью снегогенераторов.