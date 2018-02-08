Спорт

В Острове открылся каток

Сегодня, 10 февраля, на городском стадионе г. Острова открылся каток, который залили сотрудники МКУ «Стадион» с помощью брандмейстеров из Островской пожарной части. Директор стадиона Андрей Крылов сообщил Псковской Ленте Новостей, что в рабочие дни можно покататься на коньках с 15.00 до 21.00, в выходные дни – с 13.00 до 21.00.

Плата за вход на каток не взимается. На катке организован прокат коньков (за 100 рублей).

В первый день на катке собрались дети разных возрастов. С самыми маленькими пришли родители. Любители активного отдыха, дети и взрослые, надеются, что погода позволит им побывать на катке не один раз.