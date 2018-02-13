Спорт

Зональный этап чемпионата области по мини-футболу пройдет 10-11 марта

Состоялась жеребьевка отборочного этапа чемпионата Псковской области по мини-футболу сезона-2017/18. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, команды, представляющие районы области, разбиты на пять зон. Единственный район, который отказался от участия - Красногородский.

Соревнования пройдут в один день 10 и 11 марта.

Зона «Себеж» (10 марта): Себеж, Опочка, Новосокольники, Кунья.

Зона «Остров» (10 марта): Остров, Псковский район, Бежаницы, Пушкинские Горы, Новоржев.

Зона «Пустошка» (11 марта): Пустошка, Великолукский район, Невель, Локня, Усвяты.

Зона «Дно» (11 марта): Дно, Дедовичи, Порхов, Струги Красные, Плюсса.

Зона «Плесков» (11 марта): Печоры, Гдов, Пыталово, Палкино.