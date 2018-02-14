Спорт

В третий день первенства СЗФО среди юношей и девушек псковские биатлонисты улучшили свои результаты

Сегодня, 17 февраля, в третий день первенства Северо-Западного федерального округа по биатлону среди юношей и девушек прошли спринтерские гонки с двумя огневыми рубежами. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, на дистанции и на стрельбище соперничали стреляющие лыжники 2001-2002 годов рождения.

Юноши состязались на дистанции в 6 километров, а девушки - на дистанции в 4,5 километра. У представителей сильной половины человечества ни один призер индивидуальной гонки не сумел повторить свой успех в спринте, в более быстротечной дисциплине. Победитель соревнований Даниил Глебов из республики Карелия не допустил ни одного промаха на огневых рубежах и завершил дистанцию с результатом 18:26.4. В индивидуальной гонке, прошедшей 15 февраля, Даниил показал четвертый результат.

Шестнадцатым индивидуальную гонку с четырьмя огневыми рубежами завершил Илья Чирков из Архангельской области, допустив 10 промахов. Сегодня он промазал лишь единожды из положения лежа, отстав от победителя на 36.1 секунды, и завоевал серебряную медаль. Бронзовый призер сегодняшнего дня Александр Зайцев в индивидуальной гонке занял шестое место.

Псковский биатлонист Виктор Вайгин несколько улучшил свой результат по сравнению с показанным в индивидуальной гонке, где он был 22-м. Сегодня Виктор закончил дистанцию с 14-м результатом. Он допустил лишь один промах на огневом рубеже из положения стоя. Второй псковский биатлонист Максим Лебедев в первой гонке не участвовал, сегодня он занял 19-е место.

Большинство девушек показывают более стабильные результаты, чем их ровесники. Так победительница в индивидуальной гонке мурманчанка Александра Никульшина и в спринте не выпала из тройки призеров, она завоевала бронзовую медаль. Ее подруга по команде Валерия Чекалова вновь на втором месте, у нее вторая серебряная медаль. На высшую ступеньку пьедестала по результатам спринтерской гонки поднялась Ольга Смолякова из республики Карелия, она была точна на огневых рубежах. Остальные биатлонистки хотя бы один 150-метровый штрафной круг, но бежали. Заметим, что в индивидуальной гонке первого дня соревнований Ольга с 11 промахами заняла лишь 19 место.