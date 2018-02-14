Спорт

Псковские каратисты завоевали призовые места на Кубке равноапостольного Николая Японского в Подмосковье

С 3 по 24 февраля в подмосковном Пушкине проходит VIII фестиваль спортивных единоборств и боевых искусств «Кубок равноапостольного Николая Японского». Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в Детско-юношеской спортивной школе «Мастер».

За первые три дня соревнований было разыграно 300 комплектов наград. В соревнованиях приняли участие 1 700 спортсменов в возрасте от 6 до 57 лет.

Традиционно на фестиваль приезжают сотни единоборцев: представители самбо и сумо, борьбы на поясах и рукопашного боя, мас-рестлинга и городошного спорта, джиу-джитсу и комплексных единоборств, кудо и айкидо, различных направлений каратэ - косики, киокусинкай, годзю-рю, шотокан, WKF, а также в том числе и адаптивные виды единоборств.

За награды борются представители 38 регионов России. Данный фестиваль собрал большое количество участников, в каждой категории около 20 человек. Соревнования внесены в календарный план министерства спорта РФ.

Команда псковской школы «Мастер» подала заявку на участие в одном из направлений каратэ - стиля косики (в переводе с японского «жесткое карате») и стала единственной из СЗФО. Спортсмены успешно добрались до Пушкино, успели отдохнуть от дороги, освоиться и показали себя в области полноконтактного кумитэ (бой, спаринг). На данном фестивале, впервые в России, велась прямая трансляция состязаний, при помощи которой родные и близкие болели и поддерживали команду из Пскова, находясь у себя дома, наблюдая за своими сыновьями.

На соревнования 17 февраля по косики (вид спорта «всестилевое карате») съехалось 12 регионов России, а также ДНР и Абхазии.

По итогам соревнований псковская команда смогла представить 7 участников от Псковской области, 2 из которых завоевали 2 и 3 место. Тренируются спортсмены под руководством тренера-преподавателя высшей категории Кирилла Колосова.