Спорт

Великолучанка Александра Савенкова завоевала «серебро» чемпионата мира по стрельбе из лука в помещении

Великолучанка Александра Савенкова завоевала «серебро» чемпионата мира по стрельбе из лука в помещении. После успешного для себя финального этапа Кубка мира по стрельбе из лука в помещении в Лас-Вегасе, где спортсменка Центра спортивной подготовки поднялась на высшую ступень, в составе сборной команды страны она отправилась в другой американский город – Янктон, где приняла участие в чемпионате мира по стрельбе из лука в помещении. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центре спортивной подготовки.

Великолукская блочница не смогла высоко пройти в личном разряде, потерпев поражение от итальянки Марчеллы Тоньоли в 1/8 финала. Однако в составе женской команды России по блочному луку Савенкова вместе с Натальей Авдеевой и Викторией Бальжановой вышла в финал, где им выпало стрелять против хозяек форума – сборной США. Хозяйки не оказались гостеприимными и наказали россиянок за неточности. В итоге у великолучанок «серебро» мирового чемпионата.

«Да, мы не стали первыми, а это значит, что еще есть над чем работать и к чему стремиться. Я благодарна моей команде Натальей Авдеевой и Виктории Бальжановой за поддержку. И, конечно, спасибо моему тренеру, моей семье и моим близким, которые ждут меня дома. Мне понравилось в Америке, я обязательно еще вернусь и победа будет за нами!» - прокомментировала Савенкова чемпионат мира в своем Instagram.

Тренер спортсменки Виталий Андреев оценил выступление спортсменки как достаточно хорошее подметив, что в командной стрельбе Савенкова допустила только две «девятки», тогда как ее партнерши 5 и 7, а у сборной США таковых оказалось на команду восемь.

«Будем ждать возвращения Александры и готовить ее к апрельскому Кубку России в Крыму», - резюмировал В. Андреев.