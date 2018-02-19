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Спорт

Сильнейших шахматистов выявили среди воспитанников школ-интернатов

22.02.2018 11:49|ПсковКомментариев: 0

Третий год подряд на родине Великого русского шахматного мастера XIX века Александра Дмитриевича Петрова в городе Опочка при поддержке областного управления образования и региональной Федерации шахмат учащиеся школ-интернатов провели командные соревнования по шахматам. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональной федерации шахмат, такой турнир стал результатом реализации в Псковской области Благотворительного проекта Российской шахматной федерации «Шахматы в детские дома и интернаты России» и уже входит в добрую традицию детских шахматных соревнований в Псковской области.

В этом году помимо традиционных участников - команд интернатов из Порхова, Опочки и Пскова - новыми участниками соревнований стали воспитанники специальной школы для детей с девиантным поведением из Невеля и ГБОУ «Центр специального образования № 2» из Пыталово.

С открытием соревнования, победителю которого вручается бесплатная путевка в Сочи на Всероссийский турнир по шахматам, приехали заместитель начальника областного управления образования Сергей Николаев и президент Федерации шахмат Псковской области, региональный уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов. По поручению главы Опочецкого района Юрия Ильина участников турнира поздравил главный арбитр соревнований, директор гимназии, носящей имя великого шахматного мастера А.Д. Петрова Юрий Богашев.

Бескомпромиссная борьба проходила на каждой шахматной доске, поскольку очень дорога была каждая победа. И опять, как в 2016 и 2017 годах, только последний тур соревнований расставил команды по местам в турнирной таблице, а победителя турнира – только по дополнительным показателям.

Не проиграв ни одного матча, набрав 11 очков, но имея лучшие показатели по матчевым очкам(6), победителями соревнований стали юные шахматисты из Порховской школы-интерната. Ровно столько же очков набрали воспитанники ГБОУ «Центр специального образования № 1» из Пскова, но у них оказалось меньше матчевых очков (5), поэтому они стали вторыми. Третье место у юных шахматистов школы-интерната из Опочки. На 4 и 5 местах соответственно учащиеся школ-интернатов из Пыталово и Невеля.

Дмитрий Шахов вместе с представителем Государственного управления образования, курирующий шахматные проекты, Николаем Агафоновым и главным судьей турнира Юрием Богашевым вручили командам - призерам соревнований золотые, серебряные и бронзовые медали. Преподаватели школ от областной Федерации шахмат и уполномоченного по правам человека получили памятные призы и для школьных библиотек - книги, а директору Опочецкой школы-интернат, Заслуженному учителю России Виктору Шелгунову были вручены красивые с большими цветными фотографиями фолианты, рассказывающие об истории столицы нашего государства – города Москвы, которые станут хорошим подспорьем для учащихся школы для изучения истории нашей страны.

Беспристрастность и объективность проведению соревнования на высоком спортивном уровне обеспечивали главный судья турнира, директор Опочецкой гимназии Юрий Богашев и главный секретарь турнира, председатель судейско-квалификационной комиссии

По завершении соревнований для ребят была организована экскурсия во Всероссийский центр шахматного образования, который работает на базе гимназии им.А.Д.Петрова в Опочке.

Добавим, что президент РШФ Андрей Филатов, учитывая активное развитие шахматного образования среди детей и поддержку шахмат региональными властями, удовлетворил просьбу главы Федерации шахмат Псковской области Дмитрия Шахова, предоставив еще одну путевку для поездки в Сочи для серебряных призеров этого областного турнира.

Теги: #шахматы #Псковская область
Источник: Псковская Лента Новостей
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