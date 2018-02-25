Спорт

Около 60 спортсменов собрал в Пскове турнир по классическому русскому жиму

25 февраля в Пскове в фитнес-клубе «Рекорд» состоялся турнир по классическому русскому жиму. Как сообщает портал «ПсковСила», в нем приняло участие около 60 участников разных возрастов.

Самый юный спортсмен Арсений Коваль работал со штангой 10 кг и выжал ее 17 раз. Самый старший спортсмен-ветеран работал с весом 100 кг и пожал ее 33 раза.

Соревнования по русскому жиму проводятся в Пскове нерегулярно, примерно раз в год, и каждый раз разными организаторами. Отличием этих соревнований от предыдущих стало то, что основная масса участников была дебютантами. При этом все они вместе со своими тренерами подошли к подготовке ответственно.

По правилам классического русского жима на подход спортсмену дается 5 минут. За это время он должен пожать штангу выбранного веса максимальное количество раз. Дважды спортсмен может положить штангу на грудь и дать рукам отдых, не отрывая кистей рук от штанги. И это нужно уметь, отдохнуть, когда сверху на грудь давит штанга весом 35, 45, 55, 75 или даже 100 кг. Кто осваивает отдых на груди и умеет его вовремя применять, у того больше шансов на успех.

Главным судьей соревнований стал Игорь Ильиных - элита русского жима из Печор. Боковым судьей была тоже элита русского жима, но из Пскова Елена Демченкова, она выступала в качестве судьи впервые.

Никто из участников не сошел с дистанции, все выполнили не менее восьми обязательных повторений.

В категории женщин выступало шесть участниц. Лучший результат у Дарьи Удачной из Печор - 50 раз и коэффициент атлетизма (КА) 33,59. Ближе всех к Дарье подошла Дарина Ксенофонтова, она на втором месте с результатом 43 раза и КА 21,23.

У юношей в номинации 35 кг отличился Максим Кондрашов, он пожал штангу 89 раз, его КА 38,99. В номинации 45 кг среди юношей сильнейшим стал Илья Онищенко, его результат 95 раз и КА 52,26. Это была самая многочисленная номинация, в ней выступало десять участников.

У мужчин было представлено три номинации: вес штанги 55 кг, 75 кг, 100 кг и 150 кг. Правда, на 150 кг замахнулся лишь один участник. По словам организаторов, заявлялось в эту категорию трое участников. В результате к 150 кг подошел только МС по пауэрлифтингу Дмитрий Алексеев (1981 г.р.). Спортсмен и сам весит почти 150 кг. Кроме того, это были для него вторые соревнования за выходные. Днем ранее он пожал 220 кг в экипировке на чемпионате г. Пскова по жиму штанги лежа. В русском жиме Дмитрий пожал 150 кг на 11 раз, КА 11,01. Рекорд Псковской области в этой номинации 13 раз.

В категории 55 кг победил Сергей Удачный из Печор с результатом 78 раз и КА 52,51. Сергей единственный из всех участников, кто выполнил норматив КМС по версии Федерации русского жима.

В категории 75 кг у мужчин первым стал Сергей Михайлов с результатом 39 раз и КА 33,16.

В категории 100 кг среди мужчин победил КМС по пауэрлифтингу Никита Никитин, который как и Дмитрий Алексеев днем ранее уже выступал и очень результативно (обновил все рекорды Псковской области по пауэрлифтингу в категории юниоров до 120 кг). В русском жиме, который он пришел попробовать впервые, он пожал 100 кг на 33 раза. При этом даже сделал два отдыха на груди.

В категории 100 кг у ветеранов победу одержал Юрий Кондратьев с результатом 33 раза. И это повторение рекорда России в категории «ветераны 2», до которой Юрию остался еще один год.

Призеры турнира получили от клуба «Рекорд» медали и грамоты, а победители в номинациях также призы - спортивное питание, а для клиентов клуба - бесплатное посещение в течение месяца.