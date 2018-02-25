Спорт

Городской культурный центр приглашает псковичей на семейные программы

Муниципальное учреждение культуры «Городской культурный центр» приглашает псковичей на семейный отдых. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ «Город Псков», в рамках реализуемого проекта «Отдыхаем всей семьей» два раза в месяц каждую четную субботу в 12.00 в учреждении проходят разноплановые тематические программы.

Так, 24 февраля в ГКЦ прошли веселые старты «Ать, два, соревнуется семья», посвященные Дню защитника Отечества», в которых приняли участие 5 семейных команд. Начались спортивные состязания с конкурса «Домашнее задание», затем семьи соревновались в эстафетах и интеллектуальных играх. Творческим выступлением соревновавшихся порадовали солисты вокальной студии «Шанс». В завершении веселых стартов участники получили дипломы и памятные подарки, позитивные эмоции и заряд бодрости.

Следующая тематическая программа ждет участников 10 марта. Она будет посвящена Международному женскому дню.

Как сообщили в ГКЦ, самым главным преимуществом проекта «Отдыхаем всей семьей» является возможность совместного время препровождения: «Как правило, родители приводят детей в возрасте от 1 года, малыши вместе с другими членами семьи участвуют в конкурсах. Именно на сплочение семей и направлен наш проект».

Подробнее о проекте «Отдыхаем всей семьей» и участии в тематических программа можно узнать в официальной группе учреждения в социальной сети ВКонтакте или по телефонам: 8(8112) 66-26-40 и 8(8112) 66-39-52.