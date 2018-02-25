Спорт

Великолукский студент Михаил Первушин выиграл индивидуальную гонку на юношеском чемпионате мира по биатлону

Великолукский студент выиграл индивидуальную гонку на юношеском чемпионате мира. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Великолукской академии физической культуры и спорта, 26 февраля в городе Отепя (Эстония) состоялась индивидуальная гонка у юношей на юниорском чемпионате мира по биатлону - 2018.

Победу в гонке одержал российский биатлонист, студент второго курса направления «физическая культура» Михаил Первушин. Он прошел дистанцию с одним промахом и всего на 12 секунд опередил серебряного призера гонки норвежца Филлипа Андерсена, у которого тоже один промах. Результат Михаила на дистанции 12,5 км составил 37:41.2.



Бронзу завоевал француз Буржуа Републик. У него два промаха и 47-секундный проигрыш лидеру.