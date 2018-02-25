Спорт

Александра Савенкова: Пьедестал - это наркотик

Великолучанка Александра Савенкова стала победителем Кубка мира по стрельбе из лука, который прошел в Лас-Вегасе (США). После этой победы спортсменка в составе сборной команды страны выступила на чемпионате мира по стрельбе из лука в помещении, который прошел с 14 по 19 февраля в американском городе Янгтон. Там она смогла завоевать «серебро». С именитой спортсменкой удалось пообщаться корреспонденту Псковской Ленты Новостей.

- Александра, когда ты начала заниматься лучным спортом?

- Начала я заниматься лучным спортом с 11-ти лет. В тир меня привела мама, я была очень маленькая и мало что понимала.

- Но почему продолжала заниматься дальше?

- Меня заинтересовал мой тренер Виталий Андреев. Он мне сказал, что будет много соревнований, везде можно ездить. «Будешь много чего узнавать, а еще у нас есть два вида лука», - сказал мне Виталий Николаевич. Меня это заинтересовало, и я осталась здесь надолго.

- Какой вид лука ты выбрала?

- Сейчас я стреляю из блочного лука, хотя за десять лет своей стрельбы я стреляла из классического около трех лет. В сравнении поняла, что блочный лук - это мое.

- Скажи, какими качествами необходимо обладать, чтобы стрелять из лука?

- Прежде всего, чтобы стрелять из лука, нужно обладать уверенностью в себе. Самое главное - необходимо меньше эмоций показывать, должно быть внутреннее спокойствие. И тогда будут только победы.

- Какую победу ты запомнила больше всего?

- Я помню каждую свою победу. Я могу рассказать о каждой. Когда, где, за что, какой был результат. И вообще пьедестал - это наркотик. Попробовав раз, тебе захочется постоянно побеждать. Больше всего я помню, как получила первую международную медаль. Это был 2012 год, первенство Европы в Дании. Туда я приехала «черной лошадкой» от региона. Обо мне никто не знал, и вот так тихо и скромно я стала первой.

- Расскажи о чемпионате мира по стрельбе из лука, откуда ты только вернулась. Кто были соперники, что получилось у тебя, а что нет?

- У нас было сразу три соревнования в США. В Лас-Вегасе проходил Vegas shot. Это самый массовый турнир для лучников. Было больше трех тысяч участников. Там я достигла пятого места, что очень хорошо. Я довольна результатом, такой опыт участия у меня был первый раз. Там иначе происходит стрельба, иначе расположены мишени. На финал Кубка мира по рейтингу я попала с шестого места, и я смогла подняться на первую ступень. Это было непросто, в «золотом» финале я встретилась с моей частой соперницей Сарой Прилз из Бельгии. Шансы были равны, и на последней серии одно очко все решило. Морально сложно, но самое главное - спокойствие. На чемпионате мира я попала в очень хороший результат, я была седьмая. В личных финалах я не смогла пройти дальше, хотя я выбила 148 из 150 возможных. Решила все перестрелка, мне не хватило нескольких миллиметров. Я не расстроилась, нужно чуть-чуть подождать. Зато наша сборная команда смогла подняться на вторую ступень пьедестала. В Америке мне понравилось, я вернусь туда только за победой.

- Кому ты посвящаешь свои победы?

- Маме и тренеру. Мама меня вырастила, привела сюда, а тренер меня здесь воспитал.

- Какие у тебя есть традиции, как у лучника?

- Традиции, конечно, есть. На моем луке всегда висит сердечко с ручками. Из каждой страны я стараюсь привезти что-то интересное и повесить на колчан для стрел.

- За 10 лет спортивной карьеры, что ты чаще всего вспоминаешь?

- Я всегда вспоминаю 2013 год. На первенстве мира я попала в «золотой» личный финал, командный и в команде микс. Для меня это было неожиданно, и вообще такое у лучников редко бывает. К сожалению, все три финала я не смогла выиграть, но я этот год помню больше всего.

- Какие планы на ближайшее время?

- Я готовлюсь к соревнованиям в Алуште. Это будет апрель, Кубок России. После этого будет первый этап Кубка Мира в Шанхае. Еще будет отбор на европейскую олимпиаду.

- Уже скоро ты закончишь Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта в Санкт-Петербурге. Что потом планируешь делать?

- Вообще я очень хочу открыть свою лучную школу в Санкт-Петербурге и быть тренером.