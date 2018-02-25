Спорт

Сразу несколько важных турниров с участием псковских шахматистов состоятся в марте

Сразу несколько важных турниров пройдут с участием псковских шахматистов в марте. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областной федерации шахмат.

Так, 3 марта в областном центре стартует первенство города среди юношей и девушек до 17 и до 19 лет, а с 8 по 11 марта пройдет городской этап Белой Ладьи. Спустя две недели 24-25 марта состоится областной этап этих же соревнований, а завершится месяц областным открытым кубком по быстрым шахматам, который пройдёт 31 марта.

Помимо этого, со 2 по 14 марта в Санкт-Петербурге пройдут чемпионаты Северо-Западного федерального округа среди мужчин и среди женщин по спортивным дисциплинам «шахматы», «быстрые шахматы» и «блиц».