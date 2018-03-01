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Спортсмен Псковского филиала академии ФСИН стал абсолютным чемпионом в соревнованиях по зимнему служебному биатлону

Спортсмен Псковского филиала академии Алексей Яковлев стал абсолютным чемпионом в соревнованиях по зимнему служебному биатлону на первенство ПРО ВФСО «Динамо».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза, в состязаниях приняли участие семь команд из числа сотрудников отдела Росгвардии, УФСБ, УФСИН, УМВД России по Псковской области.

В Печорском районе Псковской области спортсмены преодолевали дистанцию 3 км (девушки) и 5 км (мужчины) на лыжах с двумя огневыми рубежами на морозе, при температуре воздуха -20 С.

Старший преподаватель кафедры физической, огневой и тактико-специальной подготовки Псковского филиала Академии ФСИН России Алексей Яковлев стал единственным участником состязаний по зимнему служебному биатлону, кто из 10 выстрелов не допустил ни одного промаха и не получил ни одного штрафного очка.

По итогам соревнований Алексей Яковлев стал абсолютным чемпионом в личном первенстве.

В командном первенстве Псковский филиал Академии ФСИН России стал серебряным призером состязаний по зимнему служебному биатлону среди силовых ведомств региона.