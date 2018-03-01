Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Пьеса-кино: Довлатов и его женщины
Каждый пятый пскович - клиент Альфа-Банка
Николай Рассадин в «Эхономике»
Спецпроект «Ипотека. Личный опыт»
Интернет-магазин KDV: вкусно и выгодно
Чтобы ноги не мерзли
Денег нет, но вы поешьте
Что можно, а что нельзя ввозить из Прибалтики?
Телефон прямого эфира 56-73-72
Голосование по месту нахождения. список пунктов
Подарки каждый день
Информационные стенды таблички, вывески
ещё Спорт 01.03.2018 13:430 Великолучанка Екатерина Байкова прошла отбор на чемпионат России по кикбоксингу 03.03.2018 15:150 «Псков-747» сыграет с «Нафтаном» 7 марта 03.03.2018 14:040 Региональный этап Всеросийской студенческой гребной лиги проходит в Великолукской академии физкультуры 03.03.2018 11:390 С олимпийскими чемпионами встретятся студенты и преподаватели ВЛГАФК 5 марта 03.03.2018 09:490 ФК «Луки-Энергия» сегодня сыграет товарищеский матч с новополоцким «Нафтаном» 02.03.2018 20:385 Глава Пскова встретился с юными атлетами, ставшими призерами первенства России
Самое популярное 02.03.2018 10:100 Скончался бывший сити-менеджер Пскова Игорь Калашников 02.03.2018 09:320 Бывший сити-менеджер Пскова Игорь Калашников госпитализирован в тяжелом состоянии 02.03.2018 13:330 Похороны Игоря Калашникова состоятся 4 марта 28.02.2018 16:2767 Собчак облила водой Жириновского во время дебатов 28.02.2018 12:0148 Ольга Голодец назвала новый перинатальный центр в Пскове современнейшим
 
Спорт

С олимпийскими чемпионами встретятся студенты и преподаватели ВЛГАФК 5 марта

03.03.2018 11:39|ПсковКомментариев: 0

5 марта в 14.00 в актовом зале Великолукской академии физической культуры и спорта в рамках проекта «Малые города большого спорта» состоится встреча официальной делегации Российского союза спортсменов со студентами и преподавателями ВЛГАФК.

Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в академии, в состав делегации входят олимпийские чемпионы Лариса Беркова, Николай Томин (гандбол), Елена Рузина (легкая атлетика), Александр Краснов (велоспорт), Борис Мельников (фехтование).

Руководитель делегации – руководитель программы «Олимпийские легенды – детям и молодежи России» Наталья Боярская.

Теги: #Олимпиада #ВЛГАФК #чемпионы
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
По вашему мнению, решение какой из заявленных в послании Владимира Путина задач должно быть приоритетом для власти?
В опросе приняло участие 325 человек
Лента новостей
Последние новости
03.03.2018, 15:150 «Псков-747» сыграет с «Нафтаном» 7 марта 03.03.2018, 14:5921 Путин: Нужно сделать все, чтобы будущие поколения россиян были счастливы 03.03.2018, 14:421 В Пскове завершился прием заявок на конкурс исполнителей на народных инструментах им. Бориса Трояновского 03.03.2018, 14:230 «Нелюбовь» Звягинцева удостоена кинопремии «Сезар»
03.03.2018, 14:040 Региональный этап Всеросийской студенческой гребной лиги проходит в Великолукской академии физкультуры 03.03.2018, 13:4915 Дерипаска стал гражданином Кипра 03.03.2018, 13:330 Годом исправительных работ наказал суд великолучанина, отобравшего сумку у пенсионерки 03.03.2018, 13:1114 Администрация Пскова разработала План благоустройства территории города на 2018 год
03.03.2018, 12:503 В агрофирме «Победа» продолжается сбор огурцов 03.03.2018, 12:210 Весенний концерт прошел в великолукском Доме культуры им. Ленина 03.03.2018, 12:0922 Амбициозно, но реалистично - Андрей Царев о послании президента РФ Федеральному Собранию 03.03.2018, 11:520 Три человека погибли при пожарах в Псковской области за два дня
03.03.2018, 11:390 С олимпийскими чемпионами встретятся студенты и преподаватели ВЛГАФК 5 марта 03.03.2018, 11:270 Рыболовный фестиваль пройдет в Великолукском районе в воскресенье 03.03.2018, 11:014 Россиян ждет укороченная рабочая неделя 03.03.2018, 10:4518 Псковский завод АДС получил лицензию на производство высокотехнологичного медоборудования
03.03.2018, 10:300 В Великих Луках состоялась VII межвузовская студенческая краеведческая конференция 03.03.2018, 10:180 Пушкинский заповедник знакомит жителей и гостей Опочки с «Евгением Онегиным» в иллюстрациях Юрия Игнатьева 03.03.2018, 10:0317 Послание президента РФ нужно не обсуждать, а принимать к исполнению - Александр Братчиков 03.03.2018, 09:490 ФК «Луки-Энергия» сегодня сыграет товарищеский матч с новополоцким «Нафтаном»
03.03.2018, 09:252 День памяти князя Игоря отмечается сегодня 02.03.2018, 22:526 Произошла самая мощная хакерская атака за всю историю Сети 02.03.2018, 22:341 После ареста автомобиля должник из Стругокрасненского района полностью оплатил свои долги 02.03.2018, 22:179 Послушниц Снетогорского монастыря научили пользоваться огнетушителем
02.03.2018, 22:0117 Андрей Турчак: Работа «Единой России» направлена на то, чтобы отвечать запросам избирателей 02.03.2018, 21:4322 Трамп продлил на год антироссийские санкции, связанные с Украиной 02.03.2018, 21:420 2 марта прошел круглый стол, посвященный добровольческому движению в сфере сохранения культурного наследия Псковской области 02.03.2018, 21:326 Технологию раздельного сбора и переработки отходов нужно превращать в прибыльный бизнес - Путин
02.03.2018, 21:102 На период ледохода вводится запрет выхода на лед реки Ловать 02.03.2018, 20:580 Универсальная ярмарка пройдет в Великих Луках 18 марта 02.03.2018, 20:5035 Путин назвал распад СССР главным событием, которое он хотел бы изменить 02.03.2018, 20:3917 Urbi et orbi
02.03.2018, 20:385 Глава Пскова встретился с юными атлетами, ставшими призерами первенства России 02.03.2018, 20:283 В УФСИН России по Псковской области состоялась отчетно-выборная конференция ветеранской организации 02.03.2018, 20:0710 Переход на «цифру» - не единственный способ развития телевидения, подчеркивает Путин 02.03.2018, 19:572 Редкую среднерусскую белую куропатку зафиксировала фотоловушка в Полистовском заповеднике
02.03.2018, 19:486 Об изменениях тарифов на вывоз ТКО рассказал Алексей Кириллов слушателям Школы пожилого человека 02.03.2018, 19:4512 Областные власти дадут ответ на обращение обманутых подрядчиком Лилицей псковичей в установленные сроки 02.03.2018, 19:270 Ассоциация «Маленькие сердца» в этом учебном году поддерживает 15 студентов-сирот из Псковской области 02.03.2018, 19:102 Пандусами и кнопками вызова оборудованы здания подразделений ГИБДД в Псковской области
02.03.2018, 18:493 Юристы рассказали великолучанам, как не стать жертвой мошенников 02.03.2018, 18:26304 «Акценты» Донецкого: Убойный PR Путина, базарные дебаты и ряженый патруль 02.03.2018, 18:180 Сотрудники СИЗО-1 поздравили ветерана учреждения с 90-летним юбилеем 02.03.2018, 18:063 Псковский Союз промышленников и предпринимателей пополнился двумя новыми членами
02.03.2018, 18:010 Небольшой снег возможен в субботу в Псковской области 02.03.2018, 17:580 Иван Цецерский: Игорь Калашников учил нас эффективно работать на благо Пскова 02.03.2018, 17:555 Жители ряда домов на ул. Звездная и Труда с сегодняшнего дня будут лечиться в офисе поликлиники на Сиреневом бульваре, 18 02.03.2018, 17:400 Выставку продукции региональных производителей предложили организовать на Международной Ганзе-2019 в Пскове
02.03.2018, 17:371 Два ВАЗа столкнулись на Инженерной 02.03.2018, 17:292 Фура попала в ДТП на Гдовском шоссе 02.03.2018, 17:1918 Институт наставничества предложил развивать в Псковской области Михаил Ведерников 02.03.2018, 17:046 Михаил Ведерников: Я открыт для бизнеса
02.03.2018, 16:530 В Себеже юные участники дорожного движения приготовили для своих мам необычные поздравления 02.03.2018, 16:414 Студенты на выборах президента РФ могут проголосовать по месту своего нахождения 02.03.2018, 16:290 «Псков-747» победил «Динамо-СПб-2» со счетом 2:0 02.03.2018, 16:104 Юрий Демьяненко призвал псковских промышленников тесно сотрудничать с ПсковГУ по целевому обучению и профориентации
02.03.2018, 16:083 «Спортландия» и Европа Плюс Псков разыграли велосипед 02.03.2018, 16:086 Юрий Сорокин: В Псковской области нужен здоровый паритет между гринфилд-инвесторами и местными производителями 02.03.2018, 16:0713 Жители центра Пскова и ближнего Завеличья на минуту остались без электричества 02.03.2018, 15:572 Ярослав Ульянков стал новым председателем Объединенного Совета Обучающихся ПсковГУ
02.03.2018, 15:5034 От пневмонии в Псковской области ежегодно умирают порядка 400 человек 02.03.2018, 15:481 Продукция псковского «Промгаз-технологии» вывозится за рубеж, потому что в России не востребована 02.03.2018, 15:450 «Особое мнение» с Александром Козловским. ВИДЕО 02.03.2018, 15:448 Нужно не бояться развивать свои рынки и открывать новые производственные площадки - Ольга Торбич
02.03.2018, 15:340 Участники регионального съезда РСПП отметили необходимость повышения уровня информирования по программе импортозамещения 02.03.2018, 15:3311 Фонд развития промышленности в Псковской области де-юре создан, но де-факто не работает — Владимир Зубов 02.03.2018, 15:330 Коллектив псковского «Горводоканала» об Игоре Калашникове: Таких людей вернуть нельзя, забыть невозможно 02.03.2018, 15:2012 У повара одного из псковских ресторанов подозревают корь
02.03.2018, 14:441 Великолукского предпринимателя оштрафовали на 50 тысяч рублей за незаконную продажу алкоголя 02.03.2018, 14:350 Мобильный комплекс фотовидеофиксации работает сегодня в Пскове на проспекте Энтузиастов 02.03.2018, 14:2915 С помощью крупных предприятий и рынка монополий можно и нужно развивать малый и средний бизнес - Александр Козловский 02.03.2018, 14:212 Косметику, сумку и мужскую обувь украла из магазина в Пскове жительница Петербурга
02.03.2018, 14:1515 В Пскове открылся ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей региона 02.03.2018, 14:083 Курсы повышения квалификации преподавателей оркестровых струнных инструментов прошли в Псковском колледже искусств 02.03.2018, 13:5023 Александр Козловский: Посылы, озвученные Путиным в Послании, приведут к кадровым переменам в правительстве РФ 02.03.2018, 13:482 Областная библиотека приглашает на праздничный концерт «Говорите мне о любви»
02.03.2018, 13:460 Власти Пскова об Игоре Калашникове: Скончался замечательный человек, талантливый управленец, большой профессионал своего дела 02.03.2018, 13:383 Специалисты Россельхознадзора вернули в Белоруссию более 900 кг масла и сыра 02.03.2018, 13:330 Похороны Игоря Калашникова состоятся 4 марта 02.03.2018, 13:3210 Вячеслав Володин: В Госдуме создана межфракционная рабочая группа по реализации Послания президента
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru