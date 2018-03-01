Спорт

С олимпийскими чемпионами встретятся студенты и преподаватели ВЛГАФК 5 марта

5 марта в 14.00 в актовом зале Великолукской академии физической культуры и спорта в рамках проекта «Малые города большого спорта» состоится встреча официальной делегации Российского союза спортсменов со студентами и преподавателями ВЛГАФК.

Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в академии, в состав делегации входят олимпийские чемпионы Лариса Беркова, Николай Томин (гандбол), Елена Рузина (легкая атлетика), Александр Краснов (велоспорт), Борис Мельников (фехтование).

Руководитель делегации – руководитель программы «Олимпийские легенды – детям и молодежи России» Наталья Боярская.