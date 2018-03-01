Спорт

23-я Международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках пройдет с 10 по 16 июня

23-я Международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках пройдет с 10 по 16 июня. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-центре Встречи.

Первый тренировочный полет намечен уже на утро 10 июня, в этот же день начнется регистрация участников в Центре соревнований, которым уже традиционно станет спортивный комплекс «Стрелец». 11 июня состоится одно из самых ярких мероприятий встречи – соревнование «кей-граб», в ходе которого пилотам предстоит с высоты попасть маркером в корзину, установленную на катамаране на реке Ловать.

Фото Александра Воробьева

В День России, 12 июня, пройдет торжественное открытие Встречи. Колонна машин аэронавтов проследует через центр города к месту общего старта, где после представления воздухоплавателей и праздничного концерта состоится массовый старт аэростатов. Соревнования в Великих Луках – одни из самых массовых в России, поэтому одновременный подъем в небо десятков разноцветных шаров представляет собой действительно уникальное зрелище.

С 13 по 15 июня пилоты будут состязаться в спортивном мастерстве, выполняя задания, которые каждый день будет придумывать для них спортивная дирекция. Имена обладателей 11-го Кубка Дружбы, 12-го Кубка княгини Ольги, 14-го Кубка города Великие Луки, а также победителя чемпионата России по воздухоплавательному спорту будут названы на торжественном закрытии Встречи, которое намечено на 16 июня.

Генеральным спонсором Международной встречи воздухоплавателей выступит ПАО «Газпром».

Посмотреть подробную программу можно здесь: http://balloon-cup.ru/2018/program.

Скачать план мероприятий 23-й Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках можно здесь: http://balloon-cup.ru/info/2018/docs.