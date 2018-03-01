Спорт

Курсант Псковского филиала Академии ФСИН взял «золото» на Международном кубке по ММА

В Великих Луках Псковской области завершились международные соревнования по смешанному боевому единоборству, посвященные подвигу Героя Советского Союза Александра Матросова, в которых приняли участие около ста спортсменов из России и Республики Беларусь.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского филиала Академии ФСИН России, турнир проводился по олимпийской системе - спортсмен, проигравший поединок, выбывал из дальнейшего участия в соревнованиях.

Победителем состязаний в весовой категории до 85 кг стал курсант Псковского филиала Академии ФСИН России Аюб Аюбов.

Отметим, что организатором мероприятия выступила Псковская областная общественная организация «Федерация смешанного боевого единоборства - ММА».

Победители и призеры были награждены кубками, грамотами и медалями.