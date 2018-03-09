Спорт

Псковский боксер Валерий Брудов уступил болгарину Тервелу Пулеву в поединке в Берлине

В субботу, 10 марта, в Берлине состоялся поединок между профессиональным боксером, экс-чемпионом мира по версии WBA в первом тяжелом весе, псковичом Валерием Брудовым и бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года, двукратным серебряным призером Европы 2010 и 2011 года из Болгарии Тервелом Пулевым.

Фото sportal.bg

Как сообщает болгарский портал sportlive.bg, спортсмены провели 8 раундов, по итогам которых судьи приняли решение о победе Пулева. По данным издания, болгарский спортсмен ранее не встречал соперника такого класса, как Валерий Брудов, однако оказался точнее его и сумел одержать победу.

На другом спортивном ресурсе sportal.bg говорится, что перед боем спортсмены прошли взвешивание, у Валерия Брудова весы показали 90,2 кг, у Тервела Пулева - 91 кг.

Добавим, что Валерий Брудов старше своего соперника на 7 лет, псковичу - 42 года, болгарину - 35.