Спорт

Псковичи смогут бесплатно подкачаться и похудеть в рамках проекта «Будь в форме»

В клубе «Супер фитнес» стартует ежегодный проект «Будь в форме». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в фитнес-центре, кастинг пройдет 20 марта в 19.00, записаться можно прямо сейчас по телефону: 56-60-80.

«Успехи наших клиентов - наша гордость! Но успехами участников проекта мы гордимся вдвойне!» - подчеркнули в клубе.

К участию приглашаются все, кто хочет:

- похудеть

- подкачаться

- набрать массу

- полюбить свое тело

Количество участников ограничено. Всего 6 человек в рамках проекта будут тренироваться под контролем опытных инструкторов, получат рекомендации по питанию и здоровому образу жизни.

Внимание! Осталось всего 3 места! Запишись сразу: 56-60-80 и полюби свое отражение в зеркале!

Подробнее читайте также на сайте клуба «Супер фитнес»: http://pskov.fitness-super.ru/ и на официальной странице фитнес-клуба в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/super_fitness_pskov). Адрес клуба: Рижский пр., 16, тел: 56-60-80. Время работы: 07.00-23.00.