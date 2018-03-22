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Спорт

«Псков-747» с минимальным счетом уступил «Динамо-СПб-2»

24.03.2018 16:18|ПсковКомментариев: 0

Третий контрольный матч футбольного клуба «Псков-747» в рамках подготовки к весенней части Фонбет-первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ завершился победой хозяев поля. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, вторая команда петербургского «Динамо» одержала победу над псковичами с минимальным счетом 1:0. Единственный мяч в ворота Михаила Малышева был забит на 50-й минуте встречи.

 Напомним, вторая часть первенства ПФЛ в группе «Запад» возобновится 7 апреля: псковичи на своем поле будут принимать московскую «Казанку» с Дмитрием Сычевым.

Теги: #псков-747 #футбол
Источник: Псковская Лента Новостей
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