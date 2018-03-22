Спорт

«Псков-747» с минимальным счетом уступил «Динамо-СПб-2»

Третий контрольный матч футбольного клуба «Псков-747» в рамках подготовки к весенней части Фонбет-первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ завершился победой хозяев поля. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, вторая команда петербургского «Динамо» одержала победу над псковичами с минимальным счетом 1:0. Единственный мяч в ворота Михаила Малышева был забит на 50-й минуте встречи.

Напомним, вторая часть первенства ПФЛ в группе «Запад» возобновится 7 апреля: псковичи на своем поле будут принимать московскую «Казанку» с Дмитрием Сычевым.