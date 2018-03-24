Спорт

Школы-интернаты Псковской области приняли участие во всероссийском турнире по шахматам в Сочи

Подведены итоги завершившихся в Сочи III Всероссийский соревнований по шахматам среди воспитанников детских домов и школ-интернатов «Восхождение». В первенстве, прошедшем на территории курортно-санаторного комплекса «АкваЛоо» (пос. Лоо, Большой Сочи), приняли участие 48 команд из 32 регионов России. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной федерации шахмат, Псковскую область по решению и финансовой поддержке областной федерации шахмат и благотворительного фонда «Северная корона» представляли победители областного турнира - две команды воспитанников Центра специального образования №1 из г. Пскова и школы-интерната из г. Порхова.

Третий год подряд этот уникальный турнир проводился Российской шахматной федерацией и Фондом социальных, благотворительных и культурных программ «Северная корона» при поддержке группы строительных компаний «Дон». Соревнования прошли в рамках благотворительного проекта «Шахматы в детские дома». Проект, реализуемый Российской шахматной федерацией совместно с Фондом социальных, благотворительных и культурных программ «Северная корона», стартовал в 2014 году. В рамках программы в детских домах и интернатах создаются шахматные кружки, РШФ предоставляет или обучает преподавателей, а также обеспечивает воспитанников литературой и шахматным инвентарем. В Псковской области в эту программу вовлечены шесть образовательных организаций интернатного типа.

В сложной и напряженной борьбе, проиграв только 1 игру, команда Центра специального образования №1 из г. Пскова, к сожалению, заняла 11 место, а команда школы-интерната из г. Порхова завершила турнир на 16 месте из 48 команд.

Уверенную победу в турнире одержала команда школы-интерната №26 (Рязанская область). Второе место заняли представители Казачьего кадетского корпуса имени О. Городовникова (Республика Калмыкия) – 23 очка. «Бронзу» выиграли воспитанники Люльпанского центра для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (Республика Марий Эл), набравшие 20,5 очков.

Многие дети были отмечены специальными призами за высокие результаты и достижения в различных играх и состязаниях, вошедших в обширную дополнительную программу. Во время турнира для участников были организованы спортивные соревнования, блицтурнир, веселая анимация, конкурсы и экскурсия в дельфинарий парка «Ривьера» в Сочи.

В рамках турнира прошли мастер-класс и сеанс одновременной игры со старшим тренером юношеской сборной России, гроссмейстером Михаилом Кобалия. Тренер высшей категории ДЮСШ «Квант» (г. Обнинск) Игорь Сокрустов прочитал лекцию для участников и сопровождающих.