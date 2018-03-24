Спорт

Более 300 гимнасток из России и Прибалтики примут участие в юбилейном турнире памяти Александра Невского

Юбилейный, 20-й межрегиональный турнир по художественной гимнастике, посвященный памяти князя Александра Невского, пройдет в Пскове с 27 по 29 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона со ссылкой на директора Детско-юношеской спортивной школы «Гармония» Людмилу Чернышеву.

«В этом году в турнире примет участие невероятно большое число участниц - более 300 и будет представлено 25 команд. Спортсменки приедут из Санкт-Петербурга, Ленинградской и Тверской областей, Прибалтики. Также будут участвовать гимнастки из Великих Лук и более сотни псковичек», - рассказала Людмила Чернышева.

Гимнастки будут соревноваться в индивидуальной программе и групповых упражнениях. Состязания пройдут в разных возрастных группах (2010 года рождения и старше) в спортивном зале ОАО «Авар» (ул. Советская, 108).

Организаторами соревнований выступают государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту, комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова, Федерация художественной гимнастики Псковской области и Детско-юношеская спортивная школа «Гармония».