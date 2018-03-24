Спорт

В Великих Луках стартовали соревнования среди дошкольников «Юные олимпионики»

Вчера, 26 марта, в Великих Луках стартовали спортивные соревнования среди дошкольников «Юные олимпионики». На данный момент в общеобразовательных учреждениях города проходят отборочные туры, по результатам которых 5 команд, набравших наибольшее количество баллов, встретятся в мае в финале на спортивной площадке Великолукской академии спорта.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы соревнований, в них участвуют будущие выпускники детских садов, которые вскоре вступят в ряды школьников, поэтому основная цель «Юных олимпиоников» - оценить физическую подготовку ребят. В рамках соревнования дети проходят тест на гибкость, выполняют прыжки в длину с места и упражнения на сгибание/разгибание туловища, а также показывают двигательные умения и навыки, которые заложены в комплексную полосу препятствий. В том числе дошкольники прыгают на скакалке и метают в цель.

В этом году «Юные олимпионики» проходят в 11 раз. Состязания поддерживает Олимпийский комитет России.