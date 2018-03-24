Спорт

Юрий Сорокин призвал областной спорткомитет поддержать настольный теннис

Вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Юрий Сорокин («Единая Россия») призвал областной комитет по физической культуре и спорту обратить внимание на настольный теннис. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в ходе заседания комитета по бюджету, финансам и налоговой политике председатель федерации настольного тенниса города Пскова Юрий Сорокин отметил, что средств на развитие данного вида спорта практически не выделяется.

«Вы же хотите, чтобы все виды спорта развивались? Почему вы тогда "гнобите" настольный теннис?» - обратился Юрий Сорокин к зампредседателя спорткомитета Алексею Орлову. Чиновник не согласился с данным выражением, отметив, что в этом году федерация тенниса получит больше средств, чем в прошлом. «Было 20 тысяч, а станет 40? Вы не финансируете этот вид спорта. Спортсменам негде тренироваться, на соревнования возможно ездить только за счет родителей и спонсоров», - отметил парламентарий.

Он добавил, что настольный теннис - это очень доступный вид спорта с недорогим инвентарем, но достойных условий для занятий в Пскове нет. Юрий Сорокин заявил о необходимости строительства многофункциональной площадки для занятий настольным теннисом. «Постройте нам зал, а мы вам сделаем результаты. Из массы любителей рождаются профессионалы», - заключил он.