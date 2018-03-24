Спорт

Часть Запсковья перекроют 13 апреля на время проведения Всероссийских соревнований «Венок славы Александра Невского»

Часть Запсковья перекроют на время проведения Всероссийских соревнований «Венок славы Александра Невского», которые состоятся в Пскове 13 апреля. В соответствии с постановлением, подписанным главой администрации города Александром Братчиковым в этот день в период с 12.00 до 16.00 будет введено временное прекращение движения автотранспорта по улице Волкова на участке от улицы Труда до улицы Герцена, улице Герцена на участке от улицы Л. Поземского до улицы Волкова.

В качестве объезда предлагается использовать улицу Труда.

Управлению городского хозяйства администрации города Пскова поручено обеспечить своевременное информирование населения о введении временного прекращения движения автотранспорта.

Добавим, что в этом году соревнования пройдут в в 24-й раз. Традиционно в них участвуют представители разных возрастных категорий в возрасте от 9 до 75 лет из Псковской области, Санкт-Петербурга и Москвы, других регионов РФ и СНГ.