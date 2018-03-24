Спорт

«Псков-747» в субботу в Пскове сыграет с «Динамо-СПб-2»

В субботу, 31 марта, псковский футбольный клуб проведет последний контрольный матч в рамках подготовки ко второй части Первенства по футболу среди команд ПФЛ. Соперником «Псков-747» станет вторая команда петербургского «Динамо». Кстати, соперники сыграют между собой в марте уже в третий раз. Если первые две встречи проходили в Санкт-Петербурге, тот на этот раз матч состоится в Пскове. Стартовый свисток на стадионе «747» прозвучит в 14.00.

Отметим, что завтра возобновится Первенство в группе «Запад», «Казанка» в перенесённом матче 17-го тура будет принимать на своём поле «Чертаново». «Псков-747» свой первый официальный матч 2018 года сыграет 7 апреля на родном стадионе против всё той же «Казанки».