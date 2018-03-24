Спорт

Псковичи завоевали медали на соревнованиях по каратэ версии WKF «Петербургская весна-18»

Псковичи стали участниками межрегиональных и всероссийских соревнований по каратэ версии WKF «Петербургская весна-18», которые прошли 24-25 марта в г. Санкт-Петербурге.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в федерации карате города Пскова, на соревнованиях выступили 846 спортсменов из 16 регионов Российской Федерации: Архангельская, Вологодская, Волгоградская, Ивановская, Калининградская, Калужская, Ленинградская, Московская, Мурманская, Нижегородская, Новгородская, Псковская, Ростовская области, Красноярский край, Москва и Санкт-Петербург.

Спортсмены и судьи «Спортивной федерации каратэ города Пскова» в составе сборной команды Псковской области приняли участие в этом мероприятии.

Соревнования проходили в 2 дня на 6 татами. Конкуренция в каждой категории была очень жесткая.

В результате Мария Нефедова завоевала «золото» в кумите в категории 6-7 лет, Павел Перфильев - «бронза» в кумите в категории 6-7 лет, Артем Титов - «бронза» в ката в категории 6-7 лет.

В ката-группе в категории 8-9 лет у наших спортсменов «золото» (Иван Шевчук, Олег Куприянчик, Павел Перфильев) и «серебро» (Георгий Новик, Дмитрий Потебня, Алексей Лебедев), в категории 10-11 лет - «бронза» (Степан Мурахтин, Иван Богданов, Максим Хоменко).

«Результат нашей команды - это симбиоз работы тренерского коллектива, волевых качеств и нацеленности на результат каждого спортсмена и помощи родителей. Наша команда достойно выступила и показала очень неплохие результаты. Дальше разбор ошибок, корректировка плана тренировок и кропотливая подготовка к следующим соревнованиям. Следующим стартом будут Всероссийские соревнования в г. Калининград в апреле, к которым мы сейчас готовимся», - рассказал председатель и тренер «Спортивной федерации каратэ города Пскова» Антон Потебня.

Тренируют спортсменов тренерский состав «Спортивной федерации каратэ города Пскова» Антон Потебня, Михаил Шалыгин, Константин Блохин, Евгений Ермолов, Юлия Петрова, Дмитрий Хорошев.