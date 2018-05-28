Спорт

ФК «Автофаворит» в Пскове сыграет со «Сборной Карелии»

2 июня в Пскове на стадионе «747» состоится матч в рамках первенства России по футболу среди команд третьего дивизиона МРО «Северо-Запад», в котором псковский футбольный клуб «Автофаворит» встречается со сборной командой Республики Карелия. Стартовый свисток новгородского арбитра Алексея Федотова прозвучит в 13.00, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы встречи.

Отметим, что ФК «Автофаворит» уже сыграл в своем дебютном первенстве МРО «Северо-Запад» два матча. Обе встречи проходили в Гатчине. 20 июня подопечные Андрея Аленичева одержали победу над гатчинским «Эликортом» 2:1 (Антон Пфенинг, Егор Александров) и 26 июня свели матч вничью с ФК «Гатчина» (Алексей Максимов).