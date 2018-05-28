Спорт

Арнис Микельсонс: Лучший «допинг» аэронавтов - счастливые глаза зрителей

Невозможно забыть великолукское небо, говорят аэронавты, хоть раз поднимавшиеся ввысь над городом Великие Луки. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-центре МВВвВЛ-2018, к их числу относится и житель Латвии Арнис Микельсонс (Arnis Mikelsons), который в далеких нулевых участвовал во встрече воздухоплавателей на великолукской земле. Тогда он приезжал в качестве члена команды, а в этом году вернется уже в статусе пилота аэростата.

«Вернуться к вам хотелось давно, но как-то не складывалось, - признается Арнис. - Надеюсь, что мои ожидания оправдаются и мероприятие доставит массу приятных впечатлений!».

Лицензию пилота Арнис получил 2005 году. С тех пор он налетал 570 часов, в том числе 110 на соревнованиях в Латвии, Литве, Польше, Белоруссии, Австрии, Германии. Завоевал 11 призовых мест, дважды становился чемпионом Латвии.

«На самом деле, воздухоплавание - это мое хобби. В повседневной жизни я занимаюсь разработкой баз данных», - говорит Арнис.

В воздухоплавательном спорте аэронавта привлекает не только сам процесс пилотирования, но и возможность путешествовать, знакомиться с иностранными коллегами, обмениваться с ними опытом. Кстати, среди его знакомых есть и десяток российских пилотов, которых он характеризует как «отзывчивые и дружелюбные люди».

Арнис уверен, что для воздухоплавателей не существует никаких границ. И это должно оставаться неизменным даже во время сложных политических преобразований. «Что касается политики, то желаемое с действительностью не совпадало с момента образования первой государственной формы на земле. Тем не менее, спортсмены старались и по-прежнему стараются не вовлекать политику в спорт, - говорит Арнис. - Политика может повлиять на встречи воздухоплавателей, но не может убить любовь к небу, стремление к дружбе и положительным эмоциям! Мое отношение к воздухоплавателям, как и к другим людям, никогда не строилось на географических или политических основах».

Говоря о большом спорте, Арнис упомянул и историю с допинговыми скандалами, отметив, что они вряд ли доберутся до воздухоплавания: «Единственным «допингом» аэронавтов является эмоциональный заряд от встречи и воспоминания о счастливых глазах многочисленных наблюдателей за полетами. Если почувствую, что допинг все же пробрался в наши ряды, то откажусь от соревнований. И сделаю это только потому, что в авиационном спорте такое явление убийственно. В прямом смысле этого слова».

На 23-й Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках Арнис будет летать на воздушном шаре ELVI. Его отличительной особенностью является надпись «Par savejiem», что в переводе означает «За своих».

Как известно, для выполнения полетов пилоту требуется опытная и надежная команда. В этом отношении Арнису Микельсонсу повезло - с ним, в зависимости от личной занятости, летают члены семьи и близкие друзья. Общая численность этой дружной команды составляет около 20 человек. «Я считаю, что семья - это моя опора, - добавляет пилот. - Я благодарен им за участие в полетах, а также за то, что они с пониманием относятся к моему увлечению. Ведь порой выходные приходится посвящать воздухоплаванию, а не семье».

Напомним, что 23-я международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках пройдет с 10 по 16 июня. Организаторами встречи выступают администрация Псковской области и города Великие Луки, полномочным представителем которых является Федерация воздухоплавательного спорта Псковской области. Чемпионат России санкционирован ОО «Федерацией воздухоплавания России». Генеральным спонсором Международной встречи воздухоплавателей является ПАО «Газпром».