Спорт

Команда осужденных ИК-6, в состав которой вошел именитый спортсмен, обыграла футбольный клуб Себежского района

В рамках проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу 2018 в исправительной колонии №6 УФСИН России по Псковской области (Сосновый бор) прошел товарищеский матч между командой осужденных и районным футбольным клубом Себежского района.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, футбольный матч был проведен по предварительному согласованию с начальником УФСИН России по Псковской области.

В команду осужденных входили победители общеколонийских соревнований. В данной команде находился осужденный, который в прошлом был именитым футболистом. Осужденный в полную силу показал свое мастерство на футбольном поле.

В команду Себежского района входили неоднократные победители областных соревнований по футболу, в том числе и представители сотрудников администрации.

На футбольном поле обе команды показали красивый, зрелищный и аккуратный футбол, который можно было назвать достойным. Как отметили в УФСИН, матч получился напряженный, и в упорной борьбе победила команда хозяев поля - команда осужденных. Победители матча были награждены кубком.