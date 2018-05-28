Спорт

190 спортсменов и 50 тренеров Пскова награждены на «Ассамблее звезд»

По традиции в городском культурном центре Пскова прошла «Ассамблея звезд» - торжественная церемония награждения лучших воспитанников учреждений дополнительного образования сферы физической культуры и спорта, а также их тренеров, добившихся высоких спортивных результатов по итогам 2017-2018 гг.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова, собравшихся приветствовал председатель комитета Александр Гаврилов, «Отличник физической культуры и спорта», обладатель Почетного знака «За заслуги в развитии физической культуры и спорта».

Среди награжденных победители и призеры первенства мира, Европы, России, СЗФО. Всего награждено 190 юных спортсменов и 50 тренеров.

Поздравили спортсменов и их тренеров воспитанники ДЮСШ «Гармония» и ДЮООСЦ «Бригантина», студия циркового искусства «Псковский цирк», молодежная вокальная студия «Юникс».