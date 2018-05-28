Спорт

Велопробег в четвертый раз состоялся в Великих Луках

В Великих Луках состоялся велопробег. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, 2 июня велосипедисты Великих Луках колонной проехали по центральным улицам города.

В общей сложности на велопробег собралось более четырехсот участников. Старт был дан от торгового цента на улице Вокзальной. Для всех желающих там работала фотозона. А финишировали любители двухколесного транспорта на площади Ленина.

На главной площади города состоялся флешмоб. Великолучане вместе со своими велосипедами выстроились в фигуру огромного велосипеда.

Напомним, что в городе на Ловати велопарад проходит в четвертый раз.