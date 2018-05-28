Спорт

Роман Малышев победил в майском Кубке Пскова по быстрым шахматам

В состоявшемся 26 - 27 мая майском Кубке города Пскова по быстрым шахматам приняли участие 22 человека, в том числе пять кандидатов в мастера спорта. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной федерации шахмат, по результатам 10 туров не было равных Роману Малышеву (2238), выигравшему 8 партий при двух ничьих. На очко отстал мастер FIDE Наум Руденко (2214), на полтора — Сергей Кудряшов (2200). Рейтинг-фаворит Святослав Самсонов (2261) финишировал четвертым.

Лучший результат по категориям показали: среди женщин Алина Павлова, среди ветеранов Владимир Полевой, среди юниоров - Дарья и Александр Кульневы. Перечисленные участники были награждены призами.

Соревнования были проведены под руководством спортивного судьи 3 категории Светланы Пошибайловой.