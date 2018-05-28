Спорт

Сестры Аверины стали триумфаторами чемпионата Европы по художественной гимнастике

Отметим, что сборная России досрочно стала победителем общекомандного зачета, завоевав семь золотых, одну серебряную и одну бронзовую медаль.

На завершившемся в испанской Гвадалахаре чемпионате Европы по художественной гимнастике главными триумфаторами индивидуального многоборья стали россиянки Арина и Дина Аверины. Обе сестры-близняшки заняли призовые места, передают «Вести».

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