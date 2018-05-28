Сестры Аверины стали триумфаторами чемпионата Европы по художественной гимнастике

На завершившемся в испанской Гвадалахаре чемпионате Европы по художественной гимнастике главными триумфаторами индивидуального многоборья стали россиянки Арина и Дина Аверины. Обе сестры-близняшки заняли призовые места, передают «Вести».
Арина Аверина завоевала золотую медаль турнира, показав результат 79,250 баллов. Дина Аверина заняла вторую строчку, набрав 77,750 балла. Замкнула пьедестал представительница Белоруссии Екатерина Галкина (77,625).
Отметим, что сборная России досрочно стала победителем общекомандного зачета, завоевав семь золотых, одну серебряную и одну бронзовую медаль.