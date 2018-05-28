Спорт

Великолукский студент стал лучшим в индивидуальной гонке по велоспорту на шоссе в Ижевске

С 30 мая по 2 июня в Ижевске проходил чемпионат России по велоспорту на шоссе среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Программа включала индивидуальную и групповую гонки. Гонки проходили на трассе РССК им. Демидова, объездной Ижевска и Гольянском тракте.

В первый день соревнований представитель Удмуртии, студент 3 курса Великолукской академии физкультуры Арслан Гильмутдинов стал лучшим в индивидуальной гонке в классе С2. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.



На следующий день Арслан Гильмутдинов повторил свой успех в командной гонке, завоевав по итогам чемпионата две золотые медали.

Отметим, что Арслан Гильмутдинов - многократный призер чемпионата мира, победитель кубка мира, многократный призер кубка мира, многократный победитель и призер чемпионатов России по велоспорту-шоссе и велоспорту на треке.

