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Спорт

Великолукский студент стал лучшим в индивидуальной гонке по велоспорту на шоссе в Ижевске

04.06.2018 08:48|ПсковКомментариев: 0

С 30 мая по 2 июня в Ижевске проходил чемпионат России по велоспорту на шоссе среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Программа включала индивидуальную и групповую гонки. Гонки проходили на трассе РССК им. Демидова, объездной Ижевска и Гольянском тракте.  

В первый день соревнований представитель Удмуртии, студент 3 курса Великолукской академии физкультуры Арслан Гильмутдинов стал лучшим в индивидуальной гонке в классе С2. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

На следующий день Арслан Гильмутдинов повторил свой успех в командной гонке, завоевав по итогам чемпионата две золотые медали.  

Отметим, что Арслан Гильмутдинов - многократный призер чемпионата мира, победитель кубка мира, многократный призер кубка мира, многократный победитель и призер чемпионатов России по велоспорту-шоссе и велоспорту на треке.
 

Теги: #велоспорт
Источник: Псковская Лента Новостей
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