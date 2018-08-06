Спорт

Названы победители легкоатлетического пробега памяти святых Крыпецкого монастыря

5 августа на трассе от Пскова до Крыпецкого монастыря прошел 16-й легкоатлетический пробег, посвященный памяти монастырских святых. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия, пробегу сопутствовала не знойная после продолжительной жары погода с отсутствием пыли на грунтовом шоссе трассы.

Четвертый раз подряд первым на финише 15-километровой основной дистанции стал стайер Псковской области Сергей Макаревич из Невеля, показавший завидное для остальных спортсменов время 52.34.

Вторым был спортсмен из города Пскова Алексей Пикалов, отстав от победителя около 4 минут (56.57), а третьим пересек финиш у стен монастыря пскович Даниил Светлов (57.04).

Лучшим среди ветеранов был неподражаемый псковский марафонец Юрий Бударин, пробежавший 15 км почти за полтора часа (1.37.37), несмотря на 81 год. На 5-километровой дистанции в гордом одиночестве (в отсутствии остальных спортсменок) к финишу прибежала известная псковская лыжница и легкоатлетка, постоянная участница пробега Любовь Семенова. Среди мужчин первым на дистанции 5 км был пскович Александр Москвин (22.46).

«Великолепный монастырский архитектурный комплекс, купание в освященной купели с проточной водой, медали и грамоты всем участникам соревнований - все это добавило спортсменам положительных эмоций от пробега», - сообщили организаторы.