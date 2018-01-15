Туризм

Global Travel Pskov: Куда поехать на февральские и мартовские праздники

Начался 2018 год, и мы надеемся, что он будет наполнен незабываемыми впечатлениями и яркими событиями. На чудо уповать уже не приходится, а вот самостоятельно спланировать год, насыщенный событиями и приятными впечатлениями, можно. Надежным помощником станет туристическая компания Global Travel.

Уже сейчас клиенты компании выбирают из сотен предложений отдыха по всему миру. Это и пляжный отдых на белоснежных пляжах карибского бассейна и насыщенные экскурсионные туры по Европе и экзотические путешествия по Юго-Восточной Азии. На этапе раннего бронирования услугами Global Travel воспользовались десятки постоянных и новых клиентов компании.

Какими предложениями привлекает к себе клиентов компания, с редакцией ЦДИ поделился руководитель туроператороского отдела Александр Сергеев.

- Этот год для компании юбилейный, осенью мы будем праздновать 10-летие работы в Пскове и уже активно готовимся ко Дню рождения. Как и было заявлено ранее, Global Travel на протяжении всего 2018 года будет проводить всевозможные акции. Но начнём по порядку.

Все эти годы мы очень много внимания уделяли направлению экскурсионных туров с выездом из Пскова и являемся одним из лидеров на псковском рынке туристических услуг.

Сейчас клиенты уже бронируют туры с выездом из Пскова преимущественно на февральские и мартовские праздники. В этом году нам предоставили довольно длинные выходные по случаю Дня защитника отечества и Женского дня. Особенно популярен сейчас тур в Таллинн на 23 февраля, ведь в эти дни Эстония празднует 100-летие независимости и в рамках тура мы приглашаем Псковичей на экскурсию по Рийкогу и замку Тоомпеа, где расскажем о работе эстонского парламента.

Новинкой весенних туров по случаю именно четырех выходных дней стал тур в Швецию, где мы предлагаем познакомится с красавцем Стокгольмом более чем основательно, проведя два дня в столице Швеции. Для наших клиентов запланирована насыщенная программа знакомства с городом. Гости увидят дневной город в рамках обзорной экскурсии и познакомятся с мистическим вечерним, почти уже ночным Стокгольмом. Во второй день раскроем тему гастрономического Стокгольма.

В перечень предложений-новинок от Global Travel также вошел тур в Польшу с посещением Кракова и новая программа тура в Литву с посещением Укмерге, Паневежиса, Каунаса и столицы - Вильнюса.

Не забываем мы и однодневные туры из Пскова по России, Беларуси и Прибалтики, С графиком регулярных туров всегда можно ознакомиться на нашем сайте. Также, не выходя из дома, можно забронировать туры с помощью системы on-line.

