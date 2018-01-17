Туризм

Реконструкция улицы Свердлова в Пскове до конца 2018 года должна быть завершена

Реконструкция улицы Свердлова с двумя парковыми зонами в Пскове до конца 2018 года должна быть завершена. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс- конференции 17 января сообщила первый заместитель председателя государственного комитета по культуре Псковской области Юлия Белобородова.

В этом году Псковская область продолжит участие в федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма», реализация которой в 2018 году должна быть завершена. В связи с этим реконструкция улицы Свердлова в Пскова в рамках программы до конца года должна быть завершена, подчеркнула Юлия Белобородова.

Также по программе продолжится переподготовка в сфере туриндустрии кадров. Уже 66 человек из Псковской области благодаря программе получили дистанционное образование. Завтра состоится встреча со студентами ПсковГУ по поводу подготовки экскурсоводов.

Продолжается участие Псковской области в проекте «Серебряное ожерелье России», по которому запланирована организация межрегиональных маршрутов, в проекте «Русские усадьбы» и привлечение инвестиций на усадебные комплексы, «которые находятся в плачевном состоянии».