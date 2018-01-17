Туризм

Эко-деревню планирует построить в Псковском районе инвестор

В Карамышевской волости Псковского района инвестор планирует построить деревню с элементами эко- и агротуризма, возможностью проживания и активного отдыха в разное время года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Агентстве инвестиционного развития Псковской области.

Инвестором выступает псковская компания, планируемый объем вложений в проект - 76 млн рублей.

Площадь застройки составит около 100 га. Здесь появятся модульные жилые и административно-хозяйственные здания как для длительного проживания, так и для кратковременного размещения. Всего планируется построить 16 домов, банный комплекс, а также ресторан на 150 мест со своим приусадебным хозяйством.

Центром притяжения туристов, как ожидается, станет животноводческая эко-ферма. Первый этап проекта планируется реализовать в 2020 году.